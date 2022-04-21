Глава Росгвардии наградил отличившихся в ходе спецоперации сотрудников

Высоких госнаград удостоены 4 офицера

В четверг в Москве наградили сотрудников Росгвардии, которые отличились в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Боевые медали и ордена военнослужащим вручил глава ведомства Виктор Золотов.

Указом президента высоких государственных наград удостоены четверо офицеров полиции внутренних войск. Только в результате одного из боестолкновений с националистами они вместе со своими подразделениями уничтожили 3 минометных расчета, захватили несколько иностранных переносных противотанковых ракетных комплексов, изъяли большое количество боеприпасов.

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