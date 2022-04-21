Дебаты во Франции: Макрон и Ле Пен разошлись по ключевым вопросам

Выборы уже совсем скоро

Антироссийские санкции и разлад в европейском обществе стали главными темами на теледебатах Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен. До выборов президента Франции остаётся три дня.

Лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен выступает первой. И с милой улыбкой упрекает действующего президента в том, что жизнь в стране дорожает. Эммануэль Макрон обещает увеличить МРОТ на 34 евро. И начинает обвинять соперницу в пророссийских взглядах.

Макрон припомнил Ле Пен, что 8 лет назад ее партия получила кредит на 9 миллионов евро в Первом чешско-российском банке. "Я патриот и защищаю Францию и французов. Это нечестно - мешать мне взять кредит во французских банках, а затем предъявлять претензии за то, что я обратилась к заграничным учреждениям", - заявила Марин Ле Пен.

Во многих вопросах кандидаты на пост президента разошлись кардинально. Ле Пен выступила за поддержку Украины гуманитарными грузами, но сильно сомневается в необходимости поставок наступательного вооружения, на которых настаивает Макрон.

"Франция и Европа должны поддержать Украину. Предоставить оборонительное и наступательное вооружение. Поддерживать финансово и принимать украинцев. 5 миллионов человек уже прибыли в нашу страну. Мы с союзниками должны укрепить нашу хватку", - сказал Макрон.

"Мы должны быть осторожны. Поставки вооружения на Украину могут привести к далеко идущим последствиям. Кроме того, я согласна с санкциями, но не поддерживаю запрет на поставки газа и нефти из России. Россию это по-настоящему не затронет, но нанесет огромный ущерб французскому народу. Мы не должны делать харакири, надеясь, что это навредит России, в то время, как она сама найдет, куда продавать нефть и газ. Эта блокада приведет к еще большему сближению России и Китая", - отметила Марин Ле Пен.

И как ответ на слова Ле Пен - заявление лидера Китайской народной республики на Азиатском экономическом форуме, который проходит на острове Хайнань. Си Цзиньпин высказался против политики двойных стандартов, так как она угрожает безопасности на планете.

"Мы должны придерживаться мирного урегулирования разногласий и споров между странами путем диалога и консультаций, поддерживать все усилия, способствующие мирному разрешению кризисов", - сказал он.

Зато из США грузы с вооружением идут на Украину нескончаемым потоком. Только за последние несколько дней туда прибыли пять самолетов с военной помощью. В ближайшие дни, по сообщениям из Белого дома, запланированы еще шесть рейсов. И хотя американский президент отказался от приглашения Зеленского посетить Киев, туда один за другим спешат европейские политики. Сегодня на встречу приехали премьер-министры Дании и Испании. Как сообщается, чтобы заверить Украину в европейской поддержке.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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