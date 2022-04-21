За выход в финал борются 113 студентов

В Москве стартовал очный полуфинал конкурса "Флагманы образования. Студенты" президентской платформы "Россия - страна возможностей".

В конкурсе для будущих педагогов зарегистрировались около 30 тысяч человек из разных регионов страны. Все желающие сначала прошли заочные испытания, по результатам которых комиссия выявила лучших по каждому федеральному округу. Всего 113 студентов, которым предстоит побороться за выход в финал, сообщает "ТВ Центр".

"Они будут решать кейсы, проходить деловые игры. Но кроме испытаний у них большая образовательная программа. Это философия нашей платформы, что каждый участник - участник очного испытания - должен прикоснуться к новым знаниям, пообщаться с экспертами, с представителями индустрии. С лучшими практиками, которые есть в их отрасли", - рассказал заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей Антон Сериков.

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