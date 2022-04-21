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В Москве обсудили импортозамещение в области кинематографа

14:51
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Отечественное кино получило новые возможности

Импортозамещение в области кинематографа обсудили в четверг на площадке дискуссионного клуба "Валдай" в Москве.

Как отметили участники, за последние годы влияние зарубежных кинокомпаний на российском рынке достигло своего пика. Теперь из-за санкций Европа и США прекращают прокат своих картин в России.

Монополия Запада уходит. В этих условиях отечественный кинематограф получил новые возможности для реализации собственных ярких проектов.

"Опыт предыдущих санкций показал, что, например, с сельским хозяйством там, может быть, не на 100% всё гладко, но в общем с мясом стало гораздо лучше. И фирмы появились, и рестораны, в которых это мясо подают, поэтому этот опыт предыдущих лет показывает не то чтобы оптимизм, но что есть и другие пути. Жизнь - она, так сказать, своё возьмёт", - заявил председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

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