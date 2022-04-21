Собянин встретился с представителями хлебопекарных предприятий Москвы

Обсуждались меры поддержки предприятий

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин встретился с представителями хлебопекарных, мукомольных и кондитерских предприятий столицы. В частности, глава города сообщил о принятии решения по снижению ставки по льготным кредитам промышленности с 15 до 11 процентов. Обсудили и другие меры поддержки.

Булочные и магазины свежей выпечки - излюбленное место жителей и гостей столицы. Москва - крупнейший производитель хлеба и крупнейший потребитель. Мельничный комбинат № 3 – один из двух мукомольных предприятий, действующих на территории города. В прошлом году здесь произведи почти 200 тысяч тонн муки, круп и отрубей. 35% продукции комбината поставляется на московский рынок. Остальное – по всей стране, а также идет на экспорт. И поставки не уменьшатся даже в нынешних экономических условиях. Здесь делают хлеб из российского зерна. И за качество отвечают.

"Мы как работали - в таком режиме и работаем. Наша работа состоит в контроле. Во входном контроле сырья - зерна и контроле над технологическим процессом - готовой продукцией, чтобы продукция выпускалась согласно ГОСТу. Качественная", - рассказала заведующая Испытательной производственно-технологической лабораторией (ИПТЛ) АО "Мелькомбината № 3" Татьяна Степанова.

В Москве за последние годы 16 крупных мельничных комбинатов, хлебозаводов и кондитерских фабрик получили статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы. Снижены платежи за землю, смягчены правила застройки. А в нынешней ситуации правительство России и правительство Москвы оперативно утвердили программы льготного кредитования системообразующих предприятий, предприятий агропромышленного комплекса. Запущены программы по поддержке малого и среднего бизнеса. В Москве этими мерами поддержки смогут воспользоваться 4000 малых и средних предприятий пищевой отрасли.

"Действуют все наши льготы, которые мы определили для предприятий, которые вошли в промкомплексы. Это льготы по налогу на имущество, налогу на землю, на прибыль, субсидии для новых инвестиционных проектов, все это работает. Помимо этого, ввели дополнительное субсидирование льготного кредитования. В частности, бизнес обращался и по снижению ставки до уровня, который кредитует региональный фонд поддержки промышленности, мы ее снизим с 15% до 11%. И это будет, конечно, хорошим подспорьем для предприятий", - заявил Собянин.

Предприятия также смогут воспользоваться и дополнительными мерами городской поддержки. Например, получить гранты до 30 миллионов рублей на покупку и лизинг оборудования, а также кредиты на развитие для создания импортозамещающих производств. А для поиска альтернативных поставщиков создан онлайн-сервис, который позволяет искать необходимые компоненты производственного цикла среди российских производителей и в странах Евразийского экономического союза. А еще всем действующим предприятиям на год продлят статусы промышленного комплекса и технопарка.

Елена Сахно, Александра Панина, "ТВ Центр".

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