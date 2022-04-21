В Москве поймали банду "черных фармацевтов"

Четверо фигурантов заключены под стражу

"Черные фармацевты". В Москве полицейские задержали преступную группу, которую подозревают в краже препаратов для лечения онкобольных, сообщает "ТВ Центр".

В ходе 25 обысков у злоумышленников изъяли свыше 2000 дорогих лекарств, а также 17 с половиной миллионов рублей. Оказалось, что с мая прошлого года они подделывали документы и присваивали лекарства, состоящие на особом номерном учете. В дальнейшем продавали препараты через свои аптечные пункты. А обнаружить преступников помогла система обязательной маркировки, которая отслеживает движение товаров.

"Стоимость одной дозы некоторых из них превышает 340 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 158 УК РФ. Четверо фигурантов заключены под стражу, один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении и еще один под домашним арестом", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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