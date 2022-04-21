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Задержан подозреваемый в разбойном нападении на женщину в Москве

15:24
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Возбуждено уголовное дело

Не помнит, как грабил. В Москворечье-Сабурово по горячим следам арестован приезжий мужчина, который напал на местную жительницу. Преступник подкараулил свою жертву во дворе, а в ответ на сопротивления повалил её на землю и нанёс несколько ударов ножом.

Тёмное время суток не позволяет сразу разобрать, что происходит. Но по женским крикам становится понятно, что, скорее всего, совершается преступление.

Эта запись сделала на мобильный телефон жительницей многоэтажки. Женщина услышала крики, вышла на балкон и стала случайным свидетелем разбойного нападения. Кадры в результате будут главным доказательством совершения преступления.

Целью нападавшего было ограбление. На женщину со спины напал мужчина, приставил к горлу нож и потребовал отдать все ценные вещи. Однако жертва расставаться с сумкой не хотела и начала сопротивляться. Тогда злоумышленник повалил её на землю и нанёс несколько ударов ножом.

Полицейские быстро прибыли на место происшествия. Искать подозреваемого долго не пришлось и вскоре его задержали. Им оказался 31-летний мужчина, который приехал в Москву на заработки.

Добычей злоумышленника оказался лишь мобильный телефон, который он выхватил из рук жертвы. По предварительной версии, похищенный смартфон он продал.

"Похищенным он успел распорядиться по своему усмотрению. В настоящий момент следователи возбудили уголовное дело по статье "Разбой". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. Сейчас подозреваемый в СИЗО. Возбуждено уголовное дело. Ему может грозить реальный срок с лишением свободы до 8 лет.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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