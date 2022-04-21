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В Москве поезд протащил по перрону женщину с зажатой ногой

15:16
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Она госпитализирована

ЧП на Ярославском вокзале. Электричка зажала дверями женщину и протащила её по платформе. Момент происшествия попал на камеры наблюдения.

На кадрах видно, что пассажирка на последней секунде пытается выйти из вагона состава. Но ее ногу зажимает дверями. Самостоятельно освободится не получается. И даже очевидцы, которые подоспели на помощь, ничего не смогли сделать, сообщает "ТВ Центр".

В итоге поезд тронулся. И протащил пострадавшую по платформе. С травмой ноги её госпитализировали в НИИ Склифосовского. По факту происшествия прокуратура начала проверку.

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