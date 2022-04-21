Выездная донорская акция прошла в Москве

Участие приняли сотни горожан

В четверг в Москве впервые после снятия ковидных ограничений прошла крупнейшая выездная донорская акция. Чтобы сдать кровь, в столичный центр инновационных технологий в здравоохранении пришли сотни москвичей. В основном, молодые люди.

Организаторы разместили оборудование в просторном помещении. Так что участники могли чувствовать себя вполне комфортно. Процедура проходила с соблюдением всех санитарных норм. И под наблюдением врачей. А затем для тех, кому интересна тема донорства, прошли лекции и мастер-классы.

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