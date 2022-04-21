ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве открылась инклюзивная кофейня

15:20
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Там происходит "магия" социализации

Без преград! В центре Москвы открылось необычная - инклюзивная кофейня. Ароматный кофе, вкусные десерты, уютная атмосфера. При этом работают там люди с физическими и ментальными отклонениями. Это одно из немногих заведений в столице, где попробовать себя в качестве бариста может каждый.

Воскресное утро в центре Москвы начинается не только с кофе, но и с хорошего настроения. В инклюзивном культурном центре "Тверская 15" открылась кофейня, не похожая на остальные. Сотрудники тут особенные, но в отношении сервиса простой посетитель разницы не заметит.

"Не все же айтишники. IT - это очень сложно, тоже не все же могут заниматься таким интеллектуальным трудом. А у нас очень много ребят с нарушением интеллекта. И эти ребята у нас выключены из работы. Да? Их там пробуют курьерами, еще кем-то. А ресторанный бизнес у нас в России, к сожалению, вообще никак не затронут", - рассказал основатель кафе Александр Салогуб.

По словам Александра, это одно из немногих мест, где люди с физическими или ментальными ограничениями могут попробовать себя в роли бариста. Торжественное открытие состоялось 19 марта, но обучать кофейному делу начали еще в феврале. Отведать свежесваренный кофе и проникнуться атмосферой тепла и уюта пока можно только в выходные, впрочем, кураторы заверяют - все только начинается.

Здесь происходит магия социализации. Ведь сама передача напитка из рук в руки - явный жест доверия и взаимоуважения. Помогает и само оформление кафе.

Александр признается, что осуществилась его мечта - показать, что люди с ограниченными возможностями способны тоже приносить пользу обществу, а еще сами стать полноценной его частью.

Ксения Игнатова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Инклюзивное кафе в центре столицы
Инклюзивное кафе в центре столицы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.