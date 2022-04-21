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Собянин утвердил проект благоустройства станций "Кокошкино" и "Толстопальцево" МЦД-4

12:38
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Акцент сделан на пешеходное и велосипедное движение

Столичное правительство в четверг одобрило проект комплексного благоустройства территории, прилегающей к станциям "Кокошкино" и "Толстопальцево" МЦД-4. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Акцент в благоустройстве сделан на пешеходное и велосипедное движение, а также на создание комфортных условий для пассажиров наземного транспорта. До остановок пассажиры смогут пройти под навесами "сухие ноги".

Кроме того, отмечается, что станции "Кокошкино" и "Толстопальцево" свяжет новая пешеходная улица длиной полтора километра. Рядом со станциями предусмотрены площадки для парковки и проката велосипедов.

Завершить реконструкцию "Толстопальцево" планируется в этом году. Что касается станции "Кокошкино", то работы на ней были завершены осенью 2021 года.

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