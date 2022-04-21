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Бочкарев: На территории АДЦ "Коммунарка" готовится подключение инженерных сетей

12:49
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Запуск запланирован на III квартал

В административно-деловом центре (АДЦ) "Коммунарка" готовится подключение инженерных сетей - пуск систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
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Строительство объектов находится на завершающей стадии, сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Запуск запланирован на III квартал.

"Завершается строительство камеры-павильона головного объекта. Из нее осуществляется контроль над системами подачи тепла в магистральные сети административно-делового центра", - добавил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Помимо этого, в рамках первого этапа создания улично-дорожной сети АДЦ будут введены в эксплуатацию 1,66 километра дорог, мост через реку Сосенку очистное сооружение ливневого стока.

На территории АДЦ "Коммунарка" планируется возвести около 7,2 миллиона квадратных метров недвижимости, создать 164 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, появятся межмузейный многофункциональный депозитарно-выставочный комплекс для музеев федерального и городского уровня.

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