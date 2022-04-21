Благодатный огонь доставят в Москву 23 апреля

Из столицы святыня отправится в регионы России

Лампады с Благодатным огнем во время праздничной пасхальной службы передадут в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья. Святыню доставит в столицу 23 апреля Фонд Андрея Первозванного.

"23 апреля Фонд Андрея Первозванного уже в двадцатый раз привезет Благодатный огонь в Россию, где его ожидают миллионы верующих. Мы надеемся, что пасхальная весть из Иерусалима вновь станет символом возрождения светлых надежд, добрых стремлений и мира", - сообщил глава российской делегации, председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин.

По данным пресс-службы Фонда, Благодатный огонь доставят в аэропорт Внуково-3. Святыню встретят представители епархий Русской православной церкви, которые доставят ее частицы в российские регионы. В храмах Москвы и Подмосковья все желающие смогут в течение Светлой седмицы возжечь свои лампады. Список храмов опубликован на сайте Фонда Андрея Первозванного, передает ТАСС.

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