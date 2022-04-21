Один человек погиб при пожаре в НИИ войск ВКО в Твери

Известно о 16 пострадавших

Крупный пожар вспыхнул в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери.

Звонок о пожаре в здании на улице Афанасия Никитина поступил в 11:08. Площадь возгорания составляет одну тысячу квадратных метров. Пожару присвоен третий номер сложности. На тушение направлены караулы шести пожарных частей.

Как сообщает источник ТАСС, один человек погиб, еще 16 пострадали. Источник РИА Новости говорит о 14 пострадавших. Персонал здания эвакуировали. Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, многим пришлось спасаться от огня через окна.

Причины пожара выясняются. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать аварийная работа электросети.

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