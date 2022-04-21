Россия выслала дипломатов Латвии, Литвы и Эстонии

Консульства этих стран закрываются

Послы Латвии, Эстонии и Литвы были вызваны в МИД России. Им вручены ноты протеста по поводу закрытия российских диппредставительств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и Тарту.

"Объявили о принятом решении отозвать согласие на деятельность генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге, консульства Латвии в Пскове, генерального консульства Эстонии в Санкт- Петербурге и его канцелярии в Пскове, генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге", - говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Подчеркивается, что Москва руководствуется принципом взаимности, а также учитывает оказание властями этих стран военной помощи киевскому режиму. Отмечается, что Вильнюс, Рига и Таллин покрывают преступления украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины.

В заявлении сказано, что главы и другие консульские должностные лица консульских миссий объявляются "persona nоn grata". А работники административно-технического персонала этих учреждений, не являющиеся гражданами России - неприемлемыми.

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