Песков: Путину докладывают о ходе спецоперации каждый час

Деятельность верховного главнокомандующего не может быть публичной

Главы Минобороны и Генштаба каждый час докладывают президенту Владимиру Путину о прогрессе специальной военной операции на Украине. Однако деятельность верховного главнокомандующего не может быть публичной, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, верховный главнокомандующий не то что ежедневно, а ежечасно получает доклады по линии военных - и от министра обороны, от начальника Генштаба... Это постоянная работа президента на фоне СВО", - сказал журналистам представитель Кремля.

Президент России объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью защиту населения республик Донбасса от геноцида, устроенного киевским режимом. 19 апреля глава МИД России Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации, передает РИА Новости.

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