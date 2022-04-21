Кремль отреагировал на заявления Украины об ударе по Крымскому мосту

Такие слова не должны остаться без наказания

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины об ударе по Крымскому мосту анонсированием теракта.

Заявления Киева требуют правовой оценки и последующего наказания.

"Подобное заявление является ничем иным, как анонсированием возможного террористического акта. Это неприемлемо", - подчеркнули в Кремле.

Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ намерены подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост. Есть ли у Украины оружие, способное это сделать, Данилов не сообщил.

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