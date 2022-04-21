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Великобритания ввела санкции против гендиректора РЖД и концерна "Калашников"

13:59
  • четверг
  • 21 апреля 2022

в него попали 26 физических и юридических лиц

Власти Великобритании расширили санкционный список по России.
Опрос показал нежелание британцев платить за санкции против России

В новый перечень попали 26 физических и юридических лиц, передает ТАСС. В их числе глава РЖД Олег Белозеров, концерн "Калашников", ЦНИИмаш, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, врио главы МЧС Александр Чуприян и другие лица.

Все активы попавших под санкции будут заморожены, также им запрещен въезд в Великобританию.

Ранее в британский санкционный список попали Вагит Алекперов, Владимир Евтушенков, Андрей Бокарев и еще 203 российских предпринимателя.

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