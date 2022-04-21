Великобритания ввела санкции против гендиректора РЖД и концерна "Калашников"

в него попали 26 физических и юридических лиц
Власти Великобритании расширили санкционный список по России.
В новый перечень попали 26 физических и юридических лиц, передает ТАСС. В их числе глава РЖД Олег Белозеров, концерн "Калашников", ЦНИИмаш, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, врио главы МЧС Александр Чуприян и другие лица.
Все активы попавших под санкции будут заморожены, также им запрещен въезд в Великобританию.
Ранее в британский санкционный список попали Вагит Алекперов, Владимир Евтушенков, Андрей Бокарев и еще 203 российских предпринимателя.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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