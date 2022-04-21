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Возросло число пострадавших при пожаре в военном иституте в Твери

14:02
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Работу по тушению пожара координирует оперативный штаб

Число пострадавших во время пожара в Центральном НИИ Войск воздушно-космической обороны в Твери возросло до 30. У большинства – травмы и ушибы: люди, спасаясь от огня, прыгали из окон.

"Точное количество пострадавших пока уточняется. На данный момент за медицинской помощью обратились около 30 человек. Погибший один", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.  Часть пострадавших надышалась дымом.

На месте происшествия создан оперативный штаб, который координирует работу по тушению пожара. Работают пожарно-спасательные части, 14 бригад скорой помощи оказывают помощь пострадавшим.

Пожар, которому присвоен третий номер сложности, вспыхнул на втором этаже. Огонь стремительно распространился по деревянным перекрытиям, площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров. Причиной возгорания, по предварительным данным, стала перегрузка электросети, передает ТАСС.

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