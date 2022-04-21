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Эльвира Набиуллина останется главой Центробанка еще на пять лет

13:59
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Окончательное решение приняла Госдума

Госдума продлила полномочия главы Цетнрального банка России Эльвиры Набиуллиной еще на пять лет.
Путин предложил переназначить Набиуллину главой Центробанка

Соответствующее решение было принято на заседании в четверг, 21 апреля. 338 депутатов проголосовало "за", 83 - против, 0 - воздержались.

Полномочия Набиуллиной истекали 24 июня 2022 года, их продлили до 2027 года.

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для переназначения на должность председателя Банка России 18 марта. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение главы государства логическим продолжением, особенно в сложившейся непростой экономической ситуации. 

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