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Медведев назвал ответную цель после возможного удара по Крымскому мосту

14:34
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Зампред Совбеза оценил заявления главы СНБО Украины

Прежде, чем заявлять о возможности удара ВСУ по Крымскому мосту, следует подумать о том, что станет ответной целью. Так заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал высказывания главы СНБО Украины Алексея Данилова.

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"Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью", - написал Медведев в Telegram-канале.

Данилов ранее не исключил, что Украина может нанести ракетный удар по Крымскому мосту. По его словам, Киев сделает это, как только представится возможность. В Кремле слова Данилова назвали анонсированием теракта. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, они нуждаются в правовой проверке и в наказании.

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