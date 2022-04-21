ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Чернигове снесли памятник Зое Космодемьянской

14:58
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Он стоял во дворе школы

В украинском Чернигове снесли памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской.

Инцидент произошел на территории школы №10. Как пишет РИА Новости со ссылкой на региональные СМИ, бойцы местной территориальной обороны снесли памятник при помощи тросов. При падении скульптура разбилась.

Видео с актом вандализма опубликовано в социальных сетях 21 апреля.

В годы Великой Отечественной войны Зоя Космодемьянская попала в плен к немцам, но ни слова не проронила на допросе. Перед казнью она произнесла речь, призывая выйти на борьбу с нацистами и не бояться смерти.

Она стала первой женщиной, во время войны посмертно удостоенной Золотой Звезды Героя СССР.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Памятник Зое Космодемьянской
Памятник Зое Космодемьянской
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.