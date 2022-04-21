В Чернигове снесли памятник Зое Космодемьянской

Он стоял во дворе школы

В украинском Чернигове снесли памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской.

Инцидент произошел на территории школы №10. Как пишет РИА Новости со ссылкой на региональные СМИ, бойцы местной территориальной обороны снесли памятник при помощи тросов. При падении скульптура разбилась.

Видео с актом вандализма опубликовано в социальных сетях 21 апреля.

В годы Великой Отечественной войны Зоя Космодемьянская попала в плен к немцам, но ни слова не проронила на допросе. Перед казнью она произнесла речь, призывая выйти на борьбу с нацистами и не бояться смерти.

Она стала первой женщиной, во время войны посмертно удостоенной Золотой Звезды Героя СССР.

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