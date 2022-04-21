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Власти Подмосковья продлили работу автобусов в пасхальную ночь

15:09
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Это касается маршрутов, следующих до храмов

Подмосковные автобусы, следующие до храмов, в пасхальную ночь будут работать и после полуночи. Продлить на несколько часов режим работы общественного транспорта поручил губернатор региона Андрей Воробьев.

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"В ночь с 23 на 24 апреля, в дни празднования Пасхи, изменится режим работы общественного транспорта Подмосковья. Автобусные маршруты, следующие до областных храмов, будут работать до 2 часов ночи", - говорится в сообщении пресс-службы подмосковного Минтранса.

Отмечается, что рядом с подмосковными храмами и церквями проходит 650 автобусных маршрутов. На некоторых из них задействуют дополнительные автобусы. Кроме того, 24 апреля на Белорусском, Казанском, Киевском, Павелецком, Рижском железнодорожных направлениях назначили более 50 дополнительных остановок вблизи храмов, передает ТАСС.

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