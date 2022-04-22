Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Дев ждет прибыль, а у рыб настало удачное время для решения проблем

Овны

Вспомните о том, что даже самые глобальные проекты состоят из мелких частей. Хотите продвинуться к заветной цели? Разбейте работу на этапы и незамедлительно сделайте первый шаг.

Тельцы

Вы с каждым днем чувствуете в себе все больше силы и энергии – это Марс посылает поддержку вашему Солнцу. Не распыляйтесь и ищите достойную макро-цель, не мелочитесь!

Близнецы

Если у вас есть заброшенные дела или долгострои, пришло время дать им честную оценку. Напишите список на бумаге и решите, какие проекты вы окончательно закрываете.

Раки

Ключ к успеху в текущий момент – в коллективной энергии, взаимной поддержке и взаимовыручке. Помогайте друзьям и коллегам, и они ответят вам тем же.

Львы

Беспрецедентно удачный период для представителей знака, озабоченных учебой и самореализацией. Сегодня у вас будет возможность найти информацию, за которой вы долго гонялись.

Девы

Солнце, Луна и Меркурий в земных знаках настраивают вас на деловой лад и получение прибыли. Относитесь ко всем задачам творчески, держите курс на будущее, отбросьте прошлое и старайтесь побольше заработать.

Весы

Используйте текущий момент для обдумывания своего финансового положения. Не пренебрегайте мелкими деталями: помните, что дьявол всегда прячется в мелочах.

Скорпионы

Деловые переговоры и попытки восстановить контакт с кем-то близким пройдут успешно. Вообще этот день хорош для наведения мостов с людьми, если вы этого искренне хотите.

Стрельцы

Вы сегодня будете на удивление практичны и способны экономить, инвестировать, откладывать. Используйте этот день для долгосрочного планирования.

Козероги

Во второй половине дня Луна в вашем знаке составит идеальную пару с Меркурием. Это принесет успех на экзаменах, поможет выбрать удачные покупки и наладить контакт с людьми.

Водолеи

Хороший день для поиска работников для дома или ремонта, строительства. Пересмотрите коммунальные счета, документы, так как сегодня легко заметить свои ошибки.

Рыбы

Вы сможете решить любую проблему, если найдете нужные слова или аргументы. Это день коммуникаций и переговоров: слова сегодня сильнее денег и обстоятельств.

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