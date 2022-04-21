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Вузам рекомендовали пересмотреть планы на исследования

15:33
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Они должны быть точечно направлены на конкретные запросы экономики

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил на встрече правительства с представителями сферы высшего образования, что ведомство рекомендует российским вузам скорректировать свои планы проведение научных исследований.

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"И сформировать обновленные тематики научных исследований рекомендуется уже на этот год. И соответственно, организовать эту работу на перспективу", - уточнил глава Минобрнауки, которого цитирует ТАСС.

Он добавил, что обновленные тематики необходимо сформировать до 1 июня. Они должны быть точечно направлены на конкретные запросы экономики в условиях санкционного давления.

Как подчеркнул Фальков, нужны конкретные результаты с перспективой внедрения.

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