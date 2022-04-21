Вузам рекомендовали пересмотреть планы на исследования

Они должны быть точечно направлены на конкретные запросы экономики

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил на встрече правительства с представителями сферы высшего образования, что ведомство рекомендует российским вузам скорректировать свои планы проведение научных исследований.

"И сформировать обновленные тематики научных исследований рекомендуется уже на этот год. И соответственно, организовать эту работу на перспективу", - уточнил глава Минобрнауки, которого цитирует ТАСС.

Он добавил, что обновленные тематики необходимо сформировать до 1 июня. Они должны быть точечно направлены на конкретные запросы экономики в условиях санкционного давления.

Как подчеркнул Фальков, нужны конкретные результаты с перспективой внедрения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"