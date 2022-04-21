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В ДНР и ЛНР восстановят памятники ВОВ на освобожденных территориях

15:35
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Украина безжалостно уничтожала мемориалы

Секретарь Общественной палаты ДНР Наталья Черноиван сообщила в четверг, что представители республики при первой возможности начнут проверку мемориалов Великой Отечественной войны в освобожденных районах.

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"Будем однозначно восстанавливать и приводить их в порядок", - уточнила она (цитата по ТАСС).

Как, в свою очередь, уточнил председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин, до начала освободительной операции на территории республики было 392 памятника.

"Естественно проводилась работа по их содержанию в надлежащем виде", - заверил спикер. Он добавил, что Украина безжалостно уничтожала памятники.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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