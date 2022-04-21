Российские военные продолжают эвакуировать мирных граждан из Мариуполя

Больше ста человек вывезли в село Безымянное

Российские военные при поддержке подразделений Народной милиции освободили в Донбассе ещё один стратегически важный населённый пункт. Это город Кременная, который националисты превратили в укрепрайон. Благодаря слаженным действиям объединённых сил при зачистке гражданская инфраструктура и жилые дома не получили серьёзных повреждений. Наши ракетные войска за сутки точечными ударами уничтожили свыше тысячи украинских военных объектов. ПВО сбили в небе над населённым пунктом Донецкое "Точку-У".

На видео - город Попасная на границе ДНР и ЛНР. Жилые кварталы изрыты траншеями. Националисты превратили населенный пункт в мощный укрепрайон. Но под обстрелами сдают позиции.

Оборона радикалов прорвана и на этом участке. С севера уверенно продвигаются ополченцы. С юга – Росгвардия. Местные жители, которых удалось эвакуировать из зоны активных боев, рассказывают о том, как жил город под контролем националистов.

- Танк, укровский, именно укровский, каждый день ездил по улице и стрелял в каждый дом, постоянно, круглосуточно. Ни воды не попить, ничего не могли - Только ногу показываешь из подвала - и сразу прилеты.

В Левобережном районе Мариуполя радикалов осталось немного. Самая большая группировка - на "Азовстали". Любые передвижения националистов, попытки вырваться из окружения замечают операторы дронов, передают координаты артиллеристам и мотострелкам.

Покинуть "Азовсталь" украинские силовики могут, сложив оружие. О безопасных коридорах для выхода наши военные сообщают по громкой связи. Появляется новая информация об иностранных наемниках, укрывающихся в катакомбах комбината. Кроме греков, в рядах бандформирования несколько хорватов, выяснили журналисты издания "Дубровницкий вестник".

"Наш Тони из Далмации связался со мной три дня назад, он командир отделения в "Азове". Написал мне, что он и ещё трое наших находятся в тоннелях "Азовстали". У них осталось минимум боеприпасов. Нет воды и еды. И они злы на Зеленского", - пишет издание.

Вот только в офисе президента Украины Владимира Зеленского сегодня о брошенных бойцах говорят не как о жертвах, которых нужно спасать, а как о боеспособном отряде. Еще вчера Киев предлагал Москве любой формат обмена, просил помощь у третьих стран, чтобы освободить "азовцев". Но отказ российского Минобороны штурмовать катакомбы "Азовстали" уже использует украинская пропаганда.

"Они не могут физически взять "Азовсталь", они это поняли. Они понесли огромные потери. Наши защитники продолжат ее удерживать", - заявил Алексей Арестович, советник президента Украины.

В освобожденных от националистов кварталах жители Мариуполя осторожно выходят из подвалов и бомбоубежищ. Российским военным удалось эвакуировать большую группу людей, которые живут рядом с заводом "Азовсталь". Больше ста человек вывезли в село Безымянное.

"Пятьдесят шесть дней сидели в четырех углах, ребенок не выходил вообще на улицу даже", - рассказала жительница Мариуполя Ирина.

Разбирая завалы в мариупольской больнице №4, российские военные и бойцы ДНР обнаружили 26 тел мирных жителей. Эту клинику удерживали морпехи из 36-й бригады ВСУ. Они расстреливали горожан. Факты подтверждают работающие на месте сотрудники российского Следственного комитета.

"Зафиксированы следы преступлений, совершенных военнослужащими 36-й бригады морской пехоты ВСУ в отношении мирных жителей. Установлено, что командование войсковой неоднократно отдавало подчиненным приказы об обстреле жилых домов, иных объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения", - сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

Есть история со счастливым финалом. Житель Мариуполя Владимир искал свою сестру Леру. Сам он эвакуировался, а девочка осталась в городе. Несколько недель не знал, где она, и все ли с ней в порядке. Найти сестру помогли волонтеры.

На видео - работа расчета реактивной системы залпового огня "Смерч". В ходе разведки выяснилось, что на территории замаскированного аэродрома украинские силовики складировали боеприпасы, сюда же перегнали военную технику. Ракетным ударом арсенал был ликвидирован. Огневая поддержка позволяет развивать наступление.

"Подразделения российских ВС и Народной милиции ЛНР взяли под полный контроль населенный пункт Кременная, превращенный украинскими националистами в укрепрайон. В результате стремительных и слаженных действий штурмовых отрядов удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Авиацией ВКС России поражены еще 20 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ. А средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Егор Киселёв, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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