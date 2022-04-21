Киев показал политикам из Испании и Дании последствия "российской агрессии"

Европа продолжит накачивать Украину оружием

Россия закрывает консульство Латвии и генеральные представительства Эстонии и Литвы в Петербурге. Также прекращает свою работу консульство Латвии в Пскове. Все их сотрудники объявлены persona non grata. Решение принято в ответ на недружественные шаги указанных стран в отношении России. ЕС и США продолжают усиливать давление на Москву и поддерживать Киев. А европейские политики один за другим едут на Украину, чтобы увидеть последствия якобы российской агрессии. Маршруты экскурсий для таких туристов, конечно, выбирают киевские власти.

В окружении украинских силовиков и журналистов премьер-министр Дании осматривает пригород Киева. Маршрут экскурсии, разумеется, тщательно режиссирован: первая остановка - у полуразрушенной многоэтажки. Последствия - поясняют сопровождающие - российской агрессии.

"Очевидно, что одним из самых важных посланий Дании сегодня является то, что мы намерены поставлять Украине еще больше оружия. Это главное, в чем нуждается Киев", - говорит Метте Фредериксен, премьер-министр Дании.

Вместе с главой кабмина Дании в Киев сегодня прибыл испанский премьер-министр. Основная цель визита - обсудить с украинским лидером дальнейшую помощь. В первую очередь военную. Литва на днях передала Украине партию тяжелых минометов, ещё раньше - ракетные системы "Стингер" и противотанковые вооружения. В общей сложности - десятки миллионов евро. Нидерланды предоставят ВСУ самоходные артиллерийские установки. А Германия намерена отправить боеприпасы и заняться подготовкой личного состава. Но не более того: канцлер ФРГ Олаф Шольц даже под нажимом оппозиции и угрозой отставки отказывается поставлять Киеву тяжелое вооружение. В отличие от Великобритании. Борис Джонсон заявил, что переговоры с Москвой ни к чему хорошему не приведут.

"Очень трудно понять, как украинцы могут вести переговоры с Путиным сейчас, учитывая явное отсутствие добросовестности. Его стратегия, очевидно, состоит в том, чтобы попытаться поглотить и захватить как можно большую часть Украины и, возможно, провести какие-то переговоры с позиции силы", - указал британский премьер Борис Джонсон.

В милитаристском угаре премьер Великобритании дошел до того, что заговорил о вероятности применения Лондоном ядерного оружия. Пока же королевский парламент действует более привычными методами, внеся в санкционный список ещё 26 россиян.

Градус русофобии на Западе настолько высок, что некоторые, похоже, готовы поступиться не только экономической выгодой, но даже собственной историей. В Польше снесли очередной памятник советским солдатам, установленный на братской могиле. В Германии вандалы осквернили мемориал жертвам концентрационных лагерей свастикой. Ненависть к русским в Европе подогревают на самом высоком уровне. Парламент Латвии принял поправки, согласно которым пророссийская позиция может стать причиной лишения гражданства.

В Грузии местные активисты разгоняют проукраинский митинг. Они недовольны тем, что политика чужой страны решается на улицах их городов.

В конце концов, скрывать правду о происходящем на Украине становится все сложнее. В японских соцсетях появился ролик, на котором украинская девочка рассказывает о том, как потеряла при обстрелах Мариуполя родных и дом. Журналисты несколько раз переспрашивают - кто бомбил жилые кварталы и кто ее спас.

- Спасибо российской армии. - Спасибо российской? - Да.

Раскол усиливается и в политических кругах. Президент Сербии по-прежнему отказывается занимать чью-либо сторону и присоединяться к антироссийским санкциям. Лидер Китая предупреждает о том, что в современном мире ослабление одного игрока непременно повлечёт целую цепочку опасных последствий. Однако Запад продолжает разыгрывать привычные карты. Причём даже не в интересах Украины, а против России, объясняет американский эксперт.

"Никто на Западе не заинтересован в Украине. Есть цель — ослабить Россию, а после того, как это произойдёт, повторить всё в отношении Китая. Мы принимаем решения, даже не понимая, чем это грозит, и я думаю, что это свидетельствует о крайне незрелом руководстве, которое мы имеем на Западе в целом", - заявил Жак Бо, бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО.

Согласно опросам, проведенным сразу несколькими авторитетными изданиями, все больше иностранцев начинают это понимать. Каждый третий молодой европеец заявил, что понимает суть происходящего на Украине и поддерживает действия Москвы.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"