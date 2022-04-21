Знак турецкой военной академии найден на теле погибшего бойца ВСУ

Предполагают, что это инструктор либо наемник

Знак турецкой Академии Сухопутных войск найден на теле бойца, воевавшего на стороне ВСУ в Мариуполе. Это мог быть инструктор либо наемник.

"Знак Турецкой академии Сухопутных войск, которая находится в Анкаре. Обнаружен на одном из трупов украинского или заукраинского боевика в Мариуполе. Также не исключено, что это был турецкий инструктор", — написал в Telegram первый замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Ранее сообщалось, что Турция могла направить на Украину военных инструкторов для работы с ударными беспилотниками Bayraktar TB2. Эксперты предположили, что помощь турецких инструкторов была необходима, так как у украинских военных не хватает навыков для управления БПЛА. В то же время, официально Анкара отказывается вмешиваться в конфликт на Украине, опасаясь стать его участником.

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