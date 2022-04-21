ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Знак турецкой военной академии найден на теле погибшего бойца ВСУ

15:44
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Предполагают, что это инструктор либо наемник

Знак турецкой Академии Сухопутных войск найден на теле бойца, воевавшего на стороне ВСУ в Мариуполе. Это мог быть инструктор либо наемник.

Турция назвала условие присоединения к санкциям против России
Турция обнаружила украинскую мину у своего побережья

"Знак Турецкой академии Сухопутных войск, которая находится в Анкаре. Обнаружен на одном из трупов украинского или заукраинского боевика в Мариуполе. Также не исключено, что это был турецкий инструктор", — написал в Telegram первый замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Ранее сообщалось, что Турция могла направить на Украину военных инструкторов для работы с ударными беспилотниками Bayraktar TB2. Эксперты предположили, что помощь турецких инструкторов была необходима, так как у украинских военных не хватает навыков для управления БПЛА. В то же время, официально Анкара отказывается вмешиваться в конфликт на Украине, опасаясь стать его участником.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Мариуполь
Мариуполь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.