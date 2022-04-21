МЧС дало советы по жарке шашлыка

Лучше выбрать безветренную погоду
Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев ответил на вопрос ТАСС о том, можно ли будет в майские праздники жарить шашлык на природе.
"Если нет запретов и ограничений регионального либо муниципального акта, естественно, можно при соблюдении мер пожарной безопасности", - сообщил он.
В ведомстве уточняют, что лучше не разводить костер, а жарить шашлыки в мангале. Место необходимо по периметру очистить от сухостоя, провести небольшую опашку.
Кроме того, по словам Еникеева, с собой следует иметь ведро с водой. Для приготовления лучше выбрать безветренную погоду.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"