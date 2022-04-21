МЧС дало советы по жарке шашлыка

Лучше выбрать безветренную погоду

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев ответил на вопрос ТАСС о том, можно ли будет в майские праздники жарить шашлык на природе.

"Если нет запретов и ограничений регионального либо муниципального акта, естественно, можно при соблюдении мер пожарной безопасности", - сообщил он.

В ведомстве уточняют, что лучше не разводить костер, а жарить шашлыки в мангале. Место необходимо по периметру очистить от сухостоя, провести небольшую опашку.

Кроме того, по словам Еникеева, с собой следует иметь ведро с водой. Для приготовления лучше выбрать безветренную погоду.

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