В России может появиться единый реестр иноагентов

Им запретят преподавать детям

Глава комиссии Государственной думы по иностранному вмешательству Василий Пискарев рассказал о законопроекте, который введет единый реестр иностранных агентов.

"Очень важным новым положением, которое предлагается закрепить в законе, станет запрет иностранным агентам инвестировать в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", - добавил парламентарий (цитата по РИА "Новости").

Кроме того, иноагентам предлагается запретить преподавательскую работу с детьми.

"А также производить информационную продукцию для детей и подростков", - уточнил депутат.

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