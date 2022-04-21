В Еврокомиссии заявили, что ЕС "ни с кем не ведет войну"

А лишь помогает Украине "сохранить суверенитет"

Официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер заявил, что Евросоюз делаем все возможное, чтобы помочь Украине "сохранить свой суверенитет, восстановить свою территориальную целостность".

"Мы не ведем войну с кем-либо. Мы действуем исключительно в интересах защиты ключевого принципа европейской и международной архитектуры безопасности", - добавил спикер, которого цитирует РИА "Новости".

Он добавил, что на данных принципах ЕС строит отношения со всеми партнерами.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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