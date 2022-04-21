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В Еврокомиссии заявили, что ЕС "ни с кем не ведет войну"

16:02
  • четверг
  • 21 апреля 2022

А лишь помогает Украине "сохранить суверенитет"

Официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер заявил, что Евросоюз делаем все возможное, чтобы помочь Украине "сохранить свой суверенитет, восстановить свою территориальную целостность".

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"Мы не ведем войну с кем-либо. Мы действуем исключительно в интересах защиты ключевого принципа европейской и международной архитектуры безопасности", - добавил спикер, которого цитирует РИА "Новости".

Он добавил, что на данных принципах ЕС строит отношения со всеми партнерами.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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