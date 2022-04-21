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Захарова обратилась к мировым лидерам по ситуации на "Азовстали"

16:22
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Они могут помочь убедить находящихся на заводе военных воспользоваться гумкоридором

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию на заводе "Азовсталь", где укрываются украинские военные.

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"Гумкоридор с территории "Азовстали" давно открыт. ВС России об этом неоднократно заявляли. Мировые лидеры же могут помочь только одним — убедить всех находящихся на "Азовстали" им воспользоваться", — написала Захарова в Telegram-канале.

По данным украинской стороны, в промзоне Мариуполя укрылись 1000 гражданских и 500 военных, которым нужна медпомощь. В Минобороны России ранее предположили, что сообщения о мирных жителях на заводе могут быть вбросом.

Россия несколько дней подряд открывает гумкоридор для безопасного выхода ВСУ с "Азовстали", но им никто не пользуется. Российские военные обещают гуманное отношение к сдавшимся.

Видео: Путин приказал отменить штурм промзоны "Азовстали" в Мариуполе

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