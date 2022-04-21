Захарова обратилась к мировым лидерам по ситуации на "Азовстали"

Они могут помочь убедить находящихся на заводе военных воспользоваться гумкоридором

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию на заводе "Азовсталь", где укрываются украинские военные.

"Гумкоридор с территории "Азовстали" давно открыт. ВС России об этом неоднократно заявляли. Мировые лидеры же могут помочь только одним — убедить всех находящихся на "Азовстали" им воспользоваться", — написала Захарова в Telegram-канале.

По данным украинской стороны, в промзоне Мариуполя укрылись 1000 гражданских и 500 военных, которым нужна медпомощь. В Минобороны России ранее предположили, что сообщения о мирных жителях на заводе могут быть вбросом.

Россия несколько дней подряд открывает гумкоридор для безопасного выхода ВСУ с "Азовстали", но им никто не пользуется. Российские военные обещают гуманное отношение к сдавшимся.

Видео: Путин приказал отменить штурм промзоны "Азовстали" в Мариуполе

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