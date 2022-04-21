Певице русского шансона из Испании дали гражданство

У исполнительницы есть диплом "За популяризацию русской песни в Европе"

Как следует из опубликованного на портале правовой информации указа Владимира Путина, исполнительница русского шансона из Испании Маричель Родес получила российское гражданство.

Родилась она в Испании в 1965 году. Была знакома с Алексеем Хвостенко, после этого знакомства начала исполнять русский шансон, периодически принимает участие в телепрограммах и радиоэфирах, лауреат премии "Шансон года-2013", имеет диплом "За популяризацию русской песни в Европе".

Кроме того, президент своим указом дал российское гражданство художнице Елене Сарни, родившейся в 1956 году на Украине.

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