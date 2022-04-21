Путин и Токарев обсудили вопросы импортозамещения в энергетической отрасли

Президент встретился с главой "Транснефти"

Вопросы импортозамещения в энергетической отрасли президент Владимир Путин обсудил сегодня на встрече с главой компании "Транснефть" Николаем Токаревым.

Путин и Токарев говорили об итогах работы и достижениях предприятия. Глава государства отметил - компания занимает особое место в энергосекторе страны. Она обеспечивает 83% добываемой в России нефти.

Токарев рассказал президенту о важных преобразованиях - это строительство новых трубопроводных систем и тотальная модернизация технологических процессов. Он подчеркнул - сегодня нет дефицита перекачивающих мощностей практически ни на одном направлении.

"Если раньше нефтяникам нужно было ломать голову, думать, "кланяться", ходить, чтобы со своей нефтью куда-то попасть на экспорт или на предприятие, сегодня, может быть, только ВСТО имеет некоторые ограничения: это премиальное направление, туда все хотят идти, она полностью загружена", - заявил глава ПАО "Транснефть" Николай Токарев.

"В Азию?" - уточнил президент России Владимир Путин.

"Да, Китай и Азиатско-Тихоокеанский регион. Сегодня 50 миллионов – вторая очередь ВСТО, и 80 миллионов – первая, из них 30 трубой уходит на Китай, на Мохэ. За это же время мы полностью решили вопросы с импортозамещением в части производства магистральных насосов. Раньше мы их покупали на Украине, за рубежом. Сегодня вся линейка полностью производится у нас в Челябинске, на наших предприятиях", - сказал глава ПАО "Транснефть" Николай Токарев.

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