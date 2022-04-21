Народного артиста Леонида Хейфеца похоронили на Троекуровском кладбище

Театральный режиссер и педагог скончался в возрасте 87 лет

В четверг на Троекуровском кладбище похоронили народного артиста России Леонида Хейфеца, передает РИА "Новости".

Профессор ГИТИС скончался в возрасте 87 лет 18 апреля.

Леонид Хейфец - советский и российский театральный режиссер и педагог, был худруком Центрального театра Советской армии с 1988 по 1994 год.

Сотрудничал с "Современником", театром имени Моссовета, театром имени Станиславского. Среди учеников Хейфеца значатся в том числе Александр Паль, Артур Смольянинов, Павел Деревянко.

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