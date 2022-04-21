США запретят связанным с Россией судам заходить в свои порты

Также Вашингтон выделяет очередную порцию военной помощи Украине

Как пишет агентство Reuters, в ближайшее время президент США Джо Байден объявит о новых санкциях в отношении России.

В частности, речь идет о запрете связанным с Россией судам заходить в американские порты.

Кроме того, Вашингтон выделит Украине военной помощи еще на 800 миллионов долларов и экономической - на 500 миллионов.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы ограничительные меры.

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