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США запретят связанным с Россией судам заходить в свои порты

16:55
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Также Вашингтон выделяет очередную порцию военной помощи Украине

Как пишет агентство Reuters, в ближайшее время президент США Джо Байден объявит о новых санкциях в отношении России.

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В частности, речь идет о запрете связанным с Россией судам заходить в американские порты.

Кроме того, Вашингтон выделит Украине военной помощи еще на 800 миллионов долларов и экономической - на 500 миллионов.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы ограничительные меры.

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