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Собянин анонсировал новые меры поддержки столичной промышленности

17:11
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Ставка по льготным кредитам промышленности будет снижена с 15% до 11%

Власти Москвы снизили ставки по льготным кредитам промышленности с 15% до 11%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин встретился с представителями хлебопекарных предприятий Москвы

"Бизнес обращался по снижению ставки до уровня, который им кредитует региональный фонд поддержки промышленности. Мы ее снизим с 15% до 11%. Это будет хорошим подспорьем для предприятий", - заявил мэр.

Собянин также напомнил о других мерах поддержки: "Это льготы по налогу на имущество, налогу на землю, на прибыль, субсидии для новых инвестиционных проектов. Ввели дополнительное субсидирование льготного кредитования".

В четверг Собянин посетил Московский мельничный комбинат №3 и провел встречу с руководителями хлебопекарных, мукомольных и кондитерских предприятий. По словам мэра, пищевая промышленность в Москве, особенно хлебобулочные и кондитерские комбинаты, важна не только для москвичей, но и для жителей других регионов.

По итогам встречи мэра с руководителями хлебопекарных, мукомольных и кондитерских предприятий было принято решение об автоматическом продлении на один год специальных статусов промышленного комплекса и технопарка. Это позволит многим предприятиям сохранить имеющиеся городские налоговые льготы.

Ранее правительство столицы утвердило городскую программу льготного кредитования промышленности. Заявки уже подали 64 производителя, среди которых есть и предприятия хлебопекарной отрасли.

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