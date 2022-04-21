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Число погибших при пожаре в НИИ в Твери выросло до 5

17:19
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Более 20 человек получили травмы

5 человек погибли, ещё более 20 получили травмы в результате крупного пожара в Твери в здании научного института Минобороны. Это пока предварительные данные, возгорание до сих пор не ликвидировано.

К этому моменту огонь распространился на площади свыше 2,5 тысячи квадратных метров и охватил все этажи. Основные усилия спасателей брошены на то, чтобы пламя не перекинулось на соседние строения. Оттуда эвакуировали людей. В тушении задействованы 240 человек личного состава и 69 единиц техники, в том числе пожарный вертолет Ми-8.

Сообщается, что огонь вспыхнул в одном из помещений на втором этаже административного корпуса. По одной из версий, причиной ЧП стала неисправность электропроводки.

Ранее сообщалось, что в результате трагедии погиб один человек. Данные о пяти умерших приводят агентства РИА Новости и "Интерфакс" со ссылкой на источники.

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