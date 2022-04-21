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ЦБ сообщил о снижении инфляционных ожиданий россиян

17:27
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Показатель вернулся к значениям августа - сентября прошлого года

Как показал опрос ООО "инФОМ", проведенный по заказу Центробанка, в апреле инфляционные ожидания населения России резко снизились.

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"Медианная оценка инфляционных ожиданий составила 12,5% (-5,8 п.п. к марту), вернувшись к значениям августа - сентября прошлого года", - сказано в сообщении ЦБ, которое приводит ТАСС.

Эксперты связывают ситуацию с сохранением позитивных ожиданий относительно экономических перспектив страны, а также с тем, что ожидавшийся месяцем ранее рост цен уже реализовался.

Кроме того, важным фактором стало возвращение обменного курса рубля к уровню первых недель года.

Согласно данным Росстата, с начала года потребительские цены выросли на 10,83%.

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