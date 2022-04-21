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Павел Дуров получил четвертое гражданство

17:48
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Пять лет назад бизнесмен переехал в Дубай

Предприниматель Павел Дуров, основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram, получил гражданство ОАЭ, сообщает Forbes.

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Уточняется, что это уже четвертое гражданство бизнесмена. Три других - Россия, Франция, а также карибское государство Сент-Китс и Невис.

В 2017 году Дуров сообщил, что переехал в Дубай. Свое решение он объяснил наличием там свободной экономической зоны Dubai Media City.

Ранее Дуров занял третье место в рейтинге богатейших российских бизнесменов. Его состояние оценивается в 15,1 миллиарда долларов.

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Павел Дуров
Павел Дуров
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