Павел Дуров получил четвертое гражданство

Пять лет назад бизнесмен переехал в Дубай

Предприниматель Павел Дуров, основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram, получил гражданство ОАЭ, сообщает Forbes.

Уточняется, что это уже четвертое гражданство бизнесмена. Три других - Россия, Франция, а также карибское государство Сент-Китс и Невис.

В 2017 году Дуров сообщил, что переехал в Дубай. Свое решение он объяснил наличием там свободной экономической зоны Dubai Media City.

Ранее Дуров занял третье место в рейтинге богатейших российских бизнесменов. Его состояние оценивается в 15,1 миллиарда долларов.

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