Британия запретила российские икру и серебро

Чтобы "поддержать народ Украины"

Правительство Великобритании ввело новые санкции против России, передает ТАСС.

Ограничения включают в себя запрет на импорт серебра, изделий из дерева, а также элитных продуктов, включая икру.

"Мы также на 35 процентных пунктов повысим тарифы на продукцию из России и Белоруссии стоимостью около 130 млн фунтов стерлингов, включая алмазы и каучук", - добавили в британском Минфине.

Там уточнили, что "твердо поддерживают народ Украины".

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы ограничительные меры.

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