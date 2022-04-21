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Британия запретила российские икру и серебро

18:08
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Чтобы "поддержать народ Украины"

Правительство Великобритании ввело новые санкции против России, передает ТАСС.

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Ограничения включают в себя запрет на импорт серебра, изделий из дерева, а также элитных продуктов, включая икру.

"Мы также на 35 процентных пунктов повысим тарифы на продукцию из России и Белоруссии стоимостью около 130 млн фунтов стерлингов, включая алмазы и каучук", - добавили в британском Минфине.

Там уточнили, что "твердо поддерживают народ Украины".

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы ограничительные меры.

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