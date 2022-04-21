Россия внесла в "черный список" Камалу Харрис и Марка Цукерберга

Всего под российские санкции попали 29 американцев

Министерство иностранных дел России сообщило в четверг, что в ответ на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции в российский "стоп-лист" вносятся 29 американцев.

Уточняется, что это в том числе представители высшего руководства США, бизнесмены, эксперты и журналисты.

Под санкции, в частности, попали вице-президент США Камала Харрис, заместитель министра обороны Джон Кирби, соучредитель и глава совета директоров компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции и поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"