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Россия внесла в "черный список" Камалу Харрис и Марка Цукерберга

18:23
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Всего под российские санкции попали 29 американцев

Министерство иностранных дел России сообщило в четверг, что в ответ на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции в российский "стоп-лист" вносятся 29 американцев.

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Уточняется, что это в том числе представители высшего руководства США, бизнесмены, эксперты и журналисты.

Под санкции, в частности, попали вице-президент США Камала Харрис, заместитель министра обороны Джон Кирби, соучредитель и глава совета директоров компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции и поставляет Киеву вооружение.

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