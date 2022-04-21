Курортный сезон в Анапе откроют раньше срока

С начала года курорт уже посетили около 160 тысяч человек

В пресс-службе мэрии Анапы сообщили, что откроют курортный сезон на месяц раньше обычного. Это произойдет 1 мая.

"Больше 80 тысяч туристов планируют приехать на майские праздники в Анапу. В этом году, как и в прошлом, мы открываем сезон на месяц раньше", - приводит сообщение РИА "Новости".

Уточняется, что со средней загрузкой около 90% в это время будут работать 245 объектов размещения.

На праздниках в Анапе ожидается теплая погода, добавили власти. С начала года курорт уже посетили около 160 тысяч человек.

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