Шесть человек погибли, 27 пострадали при пожаре в НИИ в Твери

Пламя изначально вспыхнуло на втором этаже здания
Пресс-служба правительства Тверской области назвала число погибших при пожаре в Центральном научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны.
"По оперативным данным, в результате пожара пострадали 27 человек, шесть человек погибли", - приводит сообщение ТАСС.
Пожар начался на втором этаже в одном из кабинетов. Работа пожарных осложнялась сильным задымлением внутри здания.
Возгорание было локализовано на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Предварительной причиной ЧП называют аварийный режим работы электросети.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"