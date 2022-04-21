Шесть человек погибли, 27 пострадали при пожаре в НИИ в Твери

Пламя изначально вспыхнуло на втором этаже здания

Пресс-служба правительства Тверской области назвала число погибших при пожаре в Центральном научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны.

"По оперативным данным, в результате пожара пострадали 27 человек, шесть человек погибли", - приводит сообщение ТАСС.

Пожар начался на втором этаже в одном из кабинетов. Работа пожарных осложнялась сильным задымлением внутри здания.

Возгорание было локализовано на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Предварительной причиной ЧП называют аварийный режим работы электросети.

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