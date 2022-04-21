Россия наказала 61 канадца за русофобский курс Оттавы

Иностранцам бессрочно запрещается въезд в Россию

Россия ввела санкции против граждан Канады. В сообщении МИД России говорится, что 61 человеку бессрочно запрещается въезд в Россию. Все люди из списка причастны к "выработке, обоснованию и реализации русофобского курса правящего в Канаде режима".

В частности, ограничения ввели против командующего ВМС Канады Крейга Бэйнса, председателя Банка Канады Тиффа Маклема и главы CTV News Майкла Меллинга. В перечне также значатся публицисты и политики разного уровня.

Этот шаг стал ответом на антироссийские санкции, включая запрет на въезд в Канаду и иные дискриминационные меры против российских официальных лиц, военных, экспертов и журналистов, объяснили в МИД России.

"С российской стороны будет продолжена принципиальная линия, предполагающая решительный отпор русофобским акциям официальной Оттавы, включая поставки оружия и попустительство отправке наемников на Украину", – заявили на Смоленской площади. Там пообещали расширить санкции против Канады.

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