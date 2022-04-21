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США пожаловались на невозможность исключить Россию из G20

19:15
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Не все страны согласны с линией Вашингтона

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила на пресс-конференции в четверг, что исключить Россию из G20 не удастся.

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"Отстранение какого-либо государства от участия в любом объединении требует очень высокого уровня согласия, это касается и G20, а такого согласия не было", - объяснила глава американского Минфина (цитата по ТАСС).

Ранее СМИ писали, что Вашингтон предпринимал попытку убедить Индонезию не допустить президента России Владимира Путина до участия в саммите G20.

Индонезия председательствует в "двадцатке" в 2022 году. Саммит запланирован на 15-16 ноября на острове Бали.

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