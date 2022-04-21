В Харькове пропал чилийский журналист Гонсало Лира

Последний раз он выходил на связь 15 апреля

В Харькове пропал чилийский режиссёр и журналист Гонсало Лира. С первых дней специальной операции России на Украине он рассказывал о зверствах националистов на подконтрольных Киеву территориях и разоблачал фейки местных и зарубежных СМИ о наших военных. Что, конечно, не нравилось украинским властям. А незадолго до своего исчезновения Лира написал в соцсетях о том, что его преследует СБУ. Последний раз он выходил на связь 15 апреля.

О том, что на Украине пропал журналист Гонсало Лира? первыми сообщили его близкие. На связь с ними мужчина выходил 15 апреля. Для человека, который в своих репортажах и подкастах с самого начала спецоперации выбрал отличную от большинства западных коллег риторику, срок значительный. Насторожил родных и друзей последний пост Лиры в Twitter. В соцсети он рассказал подписчикам, что за ним установлена слежка. Ведут её, по мнению журналиста, либо сотрудники СБУ, либо тероборона. Сопоставив эти факты, эксперты начали подозревать самое страшное: Гонсало Лиры уже может и не быть в живых.

"Гонсо говорил, что к любому исчезновению более чем на 12 часов следует относиться так, как будто случилось что-то плохое. Прошло пять дней. Если бы это был репортер New York Times, исчезнувший на территории, контролируемой Россией, это была бы главная новость. Но так как речь идёт о Гонсо — тишина", - прокомментировал Скотт Риттер, военный эксперт.

Интерес военных и службы безопасности к деятельности журналиста объясним. Тот вёл оппозиционный по отношению к киевской власти YouTube-канал. Рассказывал о зверствах украинских националистов в Мариуполе и опровергал якобы совершенные российскими военными преступления. Активно разоблачал и фейки, которые преподносят своим читателям и телезрителям западные СМИ.

"Из харьковских тюрем выпущены жестокие преступники — им выдали оружие, и они активно препятствуют выходу мирных жителей. Из-за этих уголовников из Харькова больше нельзя выехать. Это не русские — это отморозки режима Зеленского, который использует в качестве живого щита обычных людей. Вот почему здесь, в Харькове, все в ловушке", - говорил журналист.

Праворадикалам такая правда очевидно не нравилась. Практически сразу после исчезновения чилийского журналиста в соцсети появилась фотография с подписью: "Если кому-нибудь известно о месте нахождения Гонсало Лиры, пожалуйста, покажите бицепс". В человеке, демонстрирующем этот самый бицепс, пользователи опознали неонациста и командира харьковской ячейки территориальной обороны Сергея Величко по кличке "Чили". Ранее его обвиняли в пытках над российскими военнопленными. Ещё у одного мужчины на рукаве чётко виден шеврон запрещённого в России батальона "Азов". Третий — глава киевской теробороны Сергей Коротких. Аккаунт, впрочем, скоро был удалён. Вместе с этим свои соцсети быстренько почистили и те, кто предлагал националистам не останавливаться на достигнутом, а добраться и до остальных западных журналистов, вещающих не ту правду. Угрозы теперь поступают Патрику Ланскастеру - ещё одному оппоненту Киева.

"К хору неонацистов присоединились либеральные "квиры" и "честные" западные журналисты (что часто суть одно). Теперь эта "общественность" с упоением и радостью обсуждает исчезновение Гонсало. И прямым текстом угрожает тем своим коллегам-журналистам, которые смеют высказывать собственную точку зрения на украинские события, называя вещи своими именами. Лишнее подтверждение тому, что людоедская либеральная логика тесно переплетается с фашистской идеологией. И разобраться, где начинается одно и заканчивается другое, порой невозможно", – заявила представитель МИД России Мария Захарова.

За последнее время слишком много сотрудников западных СМИ неожиданно оказались на Украине persona non grata. Голландцу Роберту Далмерсу запретили въезд в страну на 10 лет, а задержание при этом проходило в лучших традициях бандитских разборок. Ему накинули на голову мешок и, приставив к голове пистолет, сопроводили к границе с Молдавией. Вслед за ним выслали и испанца Рубена Гисберта, который стал известен тем, что рассказал об участии своей страны в накачке Украины оружием. Брюсселю проблема задержания таких журналистов и препятствия их работе не интересны. Более того, немецкая медиагруппа "Ваймер" выдвинула Владимира Зеленского на премию за свободу СМИ.

Александра Сергомасова. "ТВ Центр".

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