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В Эрмитаже открылась выставка "Диковинный и дорогой Китай"

22:40
  • четверг
  • 21 апреля 2022

До 12 июня на выставке можно увидеть драгоценные изделия из золота и серебра, рисунки, гравюры и книги

В Санкт-Петербурге открылась выставка "Диковинный и дорогой Китай". Экспозицию представили в Эрмитаже в рамках года Петра Великого. Именно при этом российском императоре были установлены прочные дипломатические и торговые отношения с Поднебесной. До 12 июня на выставке можно увидеть драгоценные изделия из золота и серебра, рисунки, гравюры и книги.

Подробности смотрите в репортаже Анны Морозовой.

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Выставка в Эрмитаже
Выставка в Эрмитаже
Выставка в Эрмитаже
Выставка в Эрмитаже
Выставка в Эрмитаже
Выставка в Эрмитаже
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