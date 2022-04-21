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В МИД Германии направили ноту из-за атак на советские памятники

19:44
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Москва требует привлечь виновных к ответственности

Посольство России в Германии направило ноту протеста в Министерство иностранных дел ФРГ в связи с актами вандализма в отношении советских памятников.

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Как уточнили в диппредставительстве, атакам за последние несколько дней подверглись мемориальные объекты в Нойбранденбурге и Зюре, памятник в Потсдаме.

"Рассматриваем эти подлые акции как циничное попрание памяти воинов, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма", - говорится в сообщении посольства.

Москва требует от немецких властей устранить последствия атак и привлечь виновных к ответственности. Вместе с тем дипломаты поблагодарили коммунальные службы Германии за оперативное реагирование.

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